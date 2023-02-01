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В Свердловской области подтвердили еще 371 случай COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 371 случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 571 165 случаев COVID-19.
Госпитализировано 84 пациента. В связи с выздоровлением выписали 236 человек. Всего вылечились 555 683 свердловчанина.
В регионе зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 925.
Госпитализировано 84 пациента. В связи с выздоровлением выписали 236 человек. Всего вылечились 555 683 свердловчанина.
В регионе зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 925.
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