На Производстве полиметаллов на Урале повысили качество подготовки сырья

– Перед подачей в цех брикетирования многокомпонентные шихтовые замесы пропускают через инерционный грохот. Это позволяет отделить кусковые включения, которые не подходят для брикетирования, – рассказал начальник цеха подготовки шихты Владимир Берняев.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В цехе подготовки шихты филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» установили новый инерционный грохот тяжелого типа. Оборудование приобрели на смену старому изношенному агрегату.Грохот играет важную роль в подготовке сырья перед подачей в шахтные печи. Он как сито просеивает сырье.Агрегат состоит из электродвигателя, эластичной муфты, вибратора, короба, верхнего и нижнего сита. Его установкой занимались работники цеха централизованного ремонта оборудования филиала.