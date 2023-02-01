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На Производстве полиметаллов на Урале повысили качество подготовки сырья
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В цехе подготовки шихты филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» установили новый инерционный грохот тяжелого типа. Оборудование приобрели на смену старому изношенному агрегату.
Грохот играет важную роль в подготовке сырья перед подачей в шахтные печи. Он как сито просеивает сырье.
Агрегат состоит из электродвигателя, эластичной муфты, вибратора, короба, верхнего и нижнего сита. Его установкой занимались работники цеха централизованного ремонта оборудования филиала.
Грохот играет важную роль в подготовке сырья перед подачей в шахтные печи. Он как сито просеивает сырье.
– Перед подачей в цех брикетирования многокомпонентные шихтовые замесы пропускают через инерционный грохот. Это позволяет отделить кусковые включения, которые не подходят для брикетирования, – рассказал начальник цеха подготовки шихты Владимир Берняев.
Агрегат состоит из электродвигателя, эластичной муфты, вибратора, короба, верхнего и нижнего сита. Его установкой занимались работники цеха централизованного ремонта оборудования филиала.
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