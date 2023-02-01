«Ласточки» перевезли рекордное количество пассажиров по маршруту Екатеринбург – Бокситы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 20 января «Ласточки» сообщением Екатеринбург – Бокситы (город Североуральск) перевезли 11,3 тысячи человек.В пресс-службе СвЖД рассказали, что самый протяженный пригородный маршрут Екатеринбург – Бокситы стал самым популярным. Средняя заполняемость рейсов «Ласточек» составила 82%.Заполняемость направления Екатеринбург – Североуральск достигла 97%, а обратного направления – 68%. Доля пассажиров, которые доезжают до станций северного узла – Серов, Краснотурьинская, Лесная Волчанка, Бокситы – составила 48%.«Ласточки» курсируют по маршруту Екатеринбург – Бокситы ежедневно. Отправление из Бокситов в 04.15, из Екатеринбурга – в 16.00.