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«Ласточки» перевезли рекордное количество пассажиров по маршруту Екатеринбург – Бокситы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 20 января «Ласточки» сообщением Екатеринбург – Бокситы (город Североуральск) перевезли 11,3 тысячи человек.
В пресс-службе СвЖД рассказали, что самый протяженный пригородный маршрут Екатеринбург – Бокситы стал самым популярным. Средняя заполняемость рейсов «Ласточек» составила 82%.
Заполняемость направления Екатеринбург – Североуральск достигла 97%, а обратного направления – 68%. Доля пассажиров, которые доезжают до станций северного узла – Серов, Краснотурьинская, Лесная Волчанка, Бокситы – составила 48%.
«Ласточки» курсируют по маршруту Екатеринбург – Бокситы ежедневно. Отправление из Бокситов в 04.15, из Екатеринбурга – в 16.00.
В пресс-службе СвЖД рассказали, что самый протяженный пригородный маршрут Екатеринбург – Бокситы стал самым популярным. Средняя заполняемость рейсов «Ласточек» составила 82%.
Заполняемость направления Екатеринбург – Североуральск достигла 97%, а обратного направления – 68%. Доля пассажиров, которые доезжают до станций северного узла – Серов, Краснотурьинская, Лесная Волчанка, Бокситы – составила 48%.
«Ласточки» курсируют по маршруту Екатеринбург – Бокситы ежедневно. Отправление из Бокситов в 04.15, из Екатеринбурга – в 16.00.
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