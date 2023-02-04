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В Верхотурье мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за невыплату алиментов
Общество
Фото: ФССП
Жительница Верхотурского района, являющаяся матерью четырёх детей от 9 до 17 лет, злостно уклоняется от выплаты алиментов, — несмотря на решение суда о взыскании половины всех её заработков в пользу детей, проживающих с бывшим супругом, она уклонялась от выплаты, сообщили в ГУ ФССП по Свердловской области.
В связи с чем женщину уже дважды привлекали к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ – суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком в 100 часов. По словам приставов, женщина сообщила, что работать ей некогда, поскольку она слишком занята устройством личной жизни.
После очередного отказа прибыть к приставу-исполнителю, в отношении должницы был оформлен принудительный привод. Выяснилось, что женщина живёт с матерью бывшего мужа. Свекровь и «сдала» ФССП местонахождение должницы — в итоге приставы составили на мать четырёх детей протокол по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности судебного пристава), а также рапорт о привлечении к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
Максимальное наказание, которое суд может назначить по этой статье – год лишения свободы. Общая задолженность женщины перед своими детьми составляет порядка 200 тысяч рублей, уточнили в ФССП.
В связи с чем женщину уже дважды привлекали к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ – суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком в 100 часов. По словам приставов, женщина сообщила, что работать ей некогда, поскольку она слишком занята устройством личной жизни.
После очередного отказа прибыть к приставу-исполнителю, в отношении должницы был оформлен принудительный привод. Выяснилось, что женщина живёт с матерью бывшего мужа. Свекровь и «сдала» ФССП местонахождение должницы — в итоге приставы составили на мать четырёх детей протокол по статье 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности судебного пристава), а также рапорт о привлечении к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
Максимальное наказание, которое суд может назначить по этой статье – год лишения свободы. Общая задолженность женщины перед своими детьми составляет порядка 200 тысяч рублей, уточнили в ФССП.
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