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Дом Севастьянова назвали главной достопримечательностью Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге подвели итоги опроса местных жителей, которым предложили ответить, что они считают главной достопримечательностью города. Опрос проводился на платформе «Активный Екатеринбург».
Среди наиболее приметных памятников архитектуры и уличных объектов екатеринбуржцами назывались Храм-На-Крови, скульптурный «дуэт» основателям города, Водонапорная башня и даже небоскрёб «Высоцкий». Но наибольшее количество голосов набрали не они.
Третье место заняло здание Администрации Екатеринбурга на проспекте Ленина. За ратушу отдали свои голоса 13% проголосовавших.
Второе место заняла в целом набережная городского пруда со всеми своими объектами. За неё проголосовало 19% тех, кто поучаствовал в опросе.
Ну, а набольшее количество голосов довольно неожиданно собрал Дом Севастьянова, в советский период носивший название Дом Профсоюзов. За него оказалось 37% проголосовавших.
Приметное строение, выполненное в смешенном стиле, в Екатеринбурге появилось не позднее 1817-го года (именно в этом году оно упоминается в надёжных исторических источниках). Изначальный архитектор его неизвестен, зато известно, что доработками занимался губернский секретарь по фамилии Падучев. Долгое время дом принадлежал коллежскому асессору Николаю Севастьянову, потому и получил такое название.
Среди наиболее приметных памятников архитектуры и уличных объектов екатеринбуржцами назывались Храм-На-Крови, скульптурный «дуэт» основателям города, Водонапорная башня и даже небоскрёб «Высоцкий». Но наибольшее количество голосов набрали не они.
Третье место заняло здание Администрации Екатеринбурга на проспекте Ленина. За ратушу отдали свои голоса 13% проголосовавших.
Второе место заняла в целом набережная городского пруда со всеми своими объектами. За неё проголосовало 19% тех, кто поучаствовал в опросе.
Ну, а набольшее количество голосов довольно неожиданно собрал Дом Севастьянова, в советский период носивший название Дом Профсоюзов. За него оказалось 37% проголосовавших.
Приметное строение, выполненное в смешенном стиле, в Екатеринбурге появилось не позднее 1817-го года (именно в этом году оно упоминается в надёжных исторических источниках). Изначальный архитектор его неизвестен, зато известно, что доработками занимался губернский секретарь по фамилии Падучев. Долгое время дом принадлежал коллежскому асессору Николаю Севастьянову, потому и получил такое название.
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