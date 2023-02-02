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Известный писатель собирается привезти в Екатеринбург новую книгу
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
На следующую неделю в Ельцин Центре запланирована презентация новой книги одного из самых популярных современных писателей России Алексея Иванова. Если форс-мажоров не случится, литературный «супер-стар» лично познакомит уральцев с историческим романом «Бронепараходы».
В новом романе Алексей Иванов предлагает читателю очутиться в начале прошлого столетия. В царской России активно развивается судостроение, но революция и последовавшая Гражданская война перевели отрасль на военные рельсы и из в основном частной сделали её государственной. «В Гражданской войне сражались не только тачанки и бронепоезда, но ещё и вооружённые пароходы: буксиры, переоборудованные в канонерские лодки; лайнеры, ставшие транспортами; баржи, превращённые в плавучие батареи», — напоминает анонс книги «Бронепароходы». Судьба персонажей романа разворачивается на фоне исторических катаклизмов, которые кардинальным образом вторгаются в жизни «рядовых» людей, князей и целых отраслей. Первые читатели книги утверждают, что читается она запоем, как и прошлые произведения автора — «Сердце Пармы», «Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил» и многие друге.
Встреча Алексея Иванова (к слову, учившегося в УрГУ и долгое время прожившего на Урале) с читателями запланирована в Ельцин Центре на вечер четверга, 16-ое февраля. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.
В новом романе Алексей Иванов предлагает читателю очутиться в начале прошлого столетия. В царской России активно развивается судостроение, но революция и последовавшая Гражданская война перевели отрасль на военные рельсы и из в основном частной сделали её государственной. «В Гражданской войне сражались не только тачанки и бронепоезда, но ещё и вооружённые пароходы: буксиры, переоборудованные в канонерские лодки; лайнеры, ставшие транспортами; баржи, превращённые в плавучие батареи», — напоминает анонс книги «Бронепароходы». Судьба персонажей романа разворачивается на фоне исторических катаклизмов, которые кардинальным образом вторгаются в жизни «рядовых» людей, князей и целых отраслей. Первые читатели книги утверждают, что читается она запоем, как и прошлые произведения автора — «Сердце Пармы», «Общага-на-Крови», «Географ глобус пропил» и многие друге.
Встреча Алексея Иванова (к слову, учившегося в УрГУ и долгое время прожившего на Урале) с читателями запланирована в Ельцин Центре на вечер четверга, 16-ое февраля. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации.
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