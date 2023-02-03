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Покормить птиц Калиновского лесопарка пришли десятки екатеринбуржцев

18.30 Понедельник, 6 февраля 2023
Общество
Фото: ВК-группа Новости Калиновского лесопарка / vk.com/oopt_kalinovskiy
В минувшее воскресенье, 5-го января, в Калиновском лесопарке Екатеринбурга, фактически приговорённом новым Генпланом к медленному уничтожению, прошёл ранее запланированный субботник. В рамках мероприятия собравшиеся развешивали птичьи кормушки, добавляли корм в уже имеющиеся и попутно собирали мусор, попадающийся по дороге.

Но первым этапом этой воскресной акции стала орнитологическая экскурсия по лесопарку. Её участники узнали от «гида по птицам» птахи каких видов обитают на этой природной территории, а какие прилетают сюда временно. По окончании экскурсии, полюбовавшись птицами Калиновского лесопарка, экскурсанты присоединились к остальным нескольким десяткам человек, которые собрались на воскресный субботник.

Среди собравшихся были представители общественных движений «Хранители троп Урала», «Чисто Урал», «Добровольцы быстрого реагирования», «Счастливый Екатеринбург», «ЭкоДозор», «Мирные жители». Но к ним присоединились и граждане, не входящие в какие-либо объединения, но узнавшие, какая угроза нависла над любимым лесом, и решившие таким образом выразить ему свою поддержку.

Во время субботника продолжился и сбор подписей за перенос 4-хполосной автодороги, прочерченной в Генплане прямо по лесопарку, в другое место. Собрать хотя бы полторы тысячи подписей в защиту лесопарка предложил волонтёрам председатель Городской думы Игорь Володин. Именно такое количество голосов достаточно, чтобы показать массовый интерес жителей города к той или иной теме. Подписей в итоге собралось гораздо больше. Их собирали двумя отдельными группами, одна из которых уже передала подписные листы в гордуму. Кроме того, продолжается сбор «электронных» подписей под петицией на сайте Change.org. Там число подписантов перевалило уже за 2 тысячи. Все они требуют, что из Генплана развития Екатеринбурга до 2045 года убрали автодорогу, пересекающую Калиновский лесопарк от края и до края.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:39 Финансирование туризма в Свердловской области увеличили на 90 миллионов рублей
16:23 В суд направлено дело о краже 9,8 млн рублей из банкоматов в Свердловской области
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