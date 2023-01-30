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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает расти
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 30 января по 4 февраля в Свердловской области зарегистрировали 38 733 случая ОРВИ. Это на 9,7% выше уровня прошлой недели, но на 22,4% ниже среднего многолетнего уровня.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются ГО Первоуральск, Сухой Лог, Богданович, ЗАТО Свободный, поселок Уральский, Асбестовский и Туринский городские округа. В Екатеринбурге зафиксировано 17 683 заболевших.
Помимо этого, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 549 случаев внебольничных пневмоний. На Екатеринбург приходится 216 случаев заболевания.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются ГО Первоуральск, Сухой Лог, Богданович, ЗАТО Свободный, поселок Уральский, Асбестовский и Туринский городские округа. В Екатеринбурге зафиксировано 17 683 заболевших.
Помимо этого, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 549 случаев внебольничных пневмоний. На Екатеринбург приходится 216 случаев заболевания.
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