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В Березовском иномарка столкнулась с машиной скорой помощи
Общество
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в Березовском автомобиль Mitsubishi столкнулся с машиной скорой помощи. ДТП произошло на перекрестке Театральная – Строителей около 8.30.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi выехал на перекресток на желтый сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. Скорая проезжала перекресток на красный свет с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
В результате ДТП пострадала женщина 1985 года рождения – пассажир машины скорой помощи. Ее доставили в травматологическое отделение Березовской ЦГБ.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулем Mitsubishi находился мужчина 1997 года рождения с водительским стажем 1,5 года. К административной ответственности в прошлом году он привлекался 41 раз.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi выехал на перекресток на желтый сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. Скорая проезжала перекресток на красный свет с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.
В результате ДТП пострадала женщина 1985 года рождения – пассажир машины скорой помощи. Ее доставили в травматологическое отделение Березовской ЦГБ.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулем Mitsubishi находился мужчина 1997 года рождения с водительским стажем 1,5 года. К административной ответственности в прошлом году он привлекался 41 раз.
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