В Березовском иномарка столкнулась с машиной скорой помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Березовском автомобиль Mitsubishi столкнулся с машиной скорой помощи. ДТП произошло на перекрестке Театральная – Строителей около 8.30.По предварительной информации, водитель Mitsubishi выехал на перекресток на желтый сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. Скорая проезжала перекресток на красный свет с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.В результате ДТП пострадала женщина 1985 года рождения – пассажир машины скорой помощи. Ее доставили в травматологическое отделение Березовской ЦГБ.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что за рулем Mitsubishi находился мужчина 1997 года рождения с водительским стажем 1,5 года. К административной ответственности в прошлом году он привлекался 41 раз.