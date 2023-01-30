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Жемчужину в клешне краба нашли в ресторане в Екатеринбурге
Общество
Фото предоставлено Михаилом Аракеловым / E1.RU
В Екатеринбурге в ресторане OVO izakaya посетители заказали крабов, а в клешне обнаружили жемчужину. Об этом сообщает E1.RU.
Шеф-повар ресторана Михаил Аракелов отмечает, что за всю его практику это первый подобный случай.
Найденное украшение розоватого оттенка девушка забрала с собой.
«Мой молодой человек чуть не проглотил жемчужину. Почувствовал что-то твердое. Увидели, что блестит», – рассказала девушка.
Шеф-повар ресторана Михаил Аракелов отмечает, что за всю его практику это первый подобный случай.
Найденное украшение розоватого оттенка девушка забрала с собой.
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