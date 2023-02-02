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В свердловской ОДКБ появился анализатор для лечения тяжёлых инфекций

17.07 Воскресенье, 5 февраля 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В лаборатории Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Свердловской области появился современный анализатор для автоматизации результатов чувствительности возбудителей тяжёлых инфекций к антибиотикам. Его закупили благотворители Екатерининской ассамблеи за три миллиона рублей.

Как сообщают в региональном ДИПе, анализатор будет помогать врачам оперативно подбирать наиболее действенные препараты для борьбы с болезнетворными бактериями. Аппарат способен провести порядка 7 тысяч исследований в год.

«К сожалению, во многих случаях, в частности при развитии анаэробной инфекции в ранах у хирургических пациентов, необходим срочный выбор адекватной антибактериальной терапии»,

– объяснила главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской микробиологии Уральского федерального округа, начальник лабораторного отдела ОДКБ Наталья Кочнева.


По словам главного внештатного специалиста по медицинской микробиологии, заведующей лабораторией клинической микробиологии ОДКБ Анны Асновской, благодаря введению в эксплуатацию дорогостоящей новинки процесс диагностики становится быстрым и достоверным. Это позволит быстрее принимать решения, когда времени на длительные исследования нет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:52 В Богдановиче местной жительнице вернули потерянный кошелёк
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12:59 Суд в Екатеринбурге вернул следствию дело генерала, обвиняемого в изнасиловании школьницы
12:09 В Первоуральске осудили трёх местных жителей за хищение средств с чужих банковских карт
11:03 Крупный пожар произошёл в двухквартирном доме в Талице
10:40 Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах газа на Эльмаше
09:46 Маломобильный ребёнок пострадал при высадке из трамвая в Екатеринбурге
22:52 Под аккомпанемент Вадима Самойлова ХК «Автомобилист» уступил в Екатеринбурге «Трактору»
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