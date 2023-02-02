В свердловской ОДКБ появился анализатор для лечения тяжёлых инфекций





– объяснила главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской микробиологии Уральского федерального округа, начальник лабораторного отдела ОДКБ Наталья Кочнева. «К сожалению, во многих случаях, в частности при развитии анаэробной инфекции в ранах у хирургических пациентов, необходим срочный выбор адекватной антибактериальной терапии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В лаборатории Областной детской клинической больницы (ОДКБ) Свердловской области появился современный анализатор для автоматизации результатов чувствительности возбудителей тяжёлых инфекций к антибиотикам. Его закупили благотворители Екатерининской ассамблеи за три миллиона рублей.Как сообщают в региональном ДИПе, анализатор будет помогать врачам оперативно подбирать наиболее действенные препараты для борьбы с болезнетворными бактериями. Аппарат способен провести порядка 7 тысяч исследований в год.По словам главного внештатного специалиста по медицинской микробиологии, заведующей лабораторией клинической микробиологии ОДКБ Анны Асновской, благодаря введению в эксплуатацию дорогостоящей новинки процесс диагностики становится быстрым и достоверным. Это позволит быстрее принимать решения, когда времени на длительные исследования нет.