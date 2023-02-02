Жители посёлка Курьинского в Свердловской области остались без воды

– говорится в ответе жителям посёлка.

«Администрацией Ирбитского муниципального образования на постоянной основе осуществляется производственный контроль воды источников нецентрализованного водоснабжения. Согласно протоколу испытаний вода из колодца была исследована и отклонения по показателям органолептического анализа и санитарно-гигиенических исследований воды не установлены»,