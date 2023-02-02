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Жители посёлка Курьинского в Свердловской области остались без воды
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в посёлке Курьинском люди остались без водоснабжения. По данным портала E1.RU, водонапорная башня там не работает, а скважина и колодец опустели, поэтому местным жителям приходится топить снег или покупать воду, чтобы готовить, мыться и стирать вещи.
Одна из местных жительниц уже обращалась к губернатору Свердловской области, однако она лишь получила ответ о том, что в районе имеются два колодца с водой, которые прошли необходимые экспертизы.
Стремясь доказать, что написанное на бумаге не совпадает с реальностью, сельчане сняли для екатеринбургского портала видео, где показали ведро, наполненное грязной водой, как утверждается, из того колодца, который, согласно ответу администрации, прошёл проверки.
Одна из местных жительниц уже обращалась к губернатору Свердловской области, однако она лишь получила ответ о том, что в районе имеются два колодца с водой, которые прошли необходимые экспертизы.
«Администрацией Ирбитского муниципального образования на постоянной основе осуществляется производственный контроль воды источников нецентрализованного водоснабжения. Согласно протоколу испытаний вода из колодца была исследована и отклонения по показателям органолептического анализа и санитарно-гигиенических исследований воды не установлены»,
– говорится в ответе жителям посёлка.
Стремясь доказать, что написанное на бумаге не совпадает с реальностью, сельчане сняли для екатеринбургского портала видео, где показали ведро, наполненное грязной водой, как утверждается, из того колодца, который, согласно ответу администрации, прошёл проверки.
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