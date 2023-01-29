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В Свердловской области зарегистрировали 361 случай COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили ещё 361 случай коронавируса. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 570 424 случая болезни.
Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 180 человек. Всего вылечилось 555 330 пациентов.
Умер за последний день среди больных коронавирусом один человек. За всё время в Свердловской области было зарегистрировано 10 923 летальных исхода от COVID-19.
Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 180 человек. Всего вылечилось 555 330 пациентов.
Умер за последний день среди больных коронавирусом один человек. За всё время в Свердловской области было зарегистрировано 10 923 летальных исхода от COVID-19.
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