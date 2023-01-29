В Свердловской области зарегистрировали 361 случай COVID-19

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили ещё 361 случай коронавируса. За весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 570 424 случая болезни.Выписано по выздоровлению за минувшие сутки 180 человек. Всего вылечилось 555 330 пациентов.Умер за последний день среди больных коронавирусом один человек. За всё время в Свердловской области было зарегистрировано 10 923 летальных исхода от COVID-19.