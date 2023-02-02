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Каждый пятый екатеринбуржец использует в своей речи современные феминитивы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Каждый пятый екатеринбуржец использует современные феминитивы в своей речи – это 22% из всех опрошенных. Такие данные приводят сервис по поиску работы SuperJob. Опрос проводился в период с 2 по 3 февраля 2023 года.
Из опрошенных лишь 5% уверены, что наравне с такими словами, как «генеральша», «повариха» и «ткачиха» могут использоваться «режиссёрша» и «авторша».
Отрицательные эмоции новые слова взывают у 63% респондентов. Некоторые считают, что современные феминитивы звучат пренебрежительно. Также часть опрошенных отметили, что, чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше.
Остальные относятся к новым словам с безразличием, отмечая, что современные феминитивы либо примутся языком, либо окажутся забытыми.
«В устной и письменной речи новые феминитивы используют 22% горожан: наравне с другими существительными – 6%, ещё 16% – исключительно в шутливой или саркастичной манере»,
– подчеркнули специалисты сервиса.
Из опрошенных лишь 5% уверены, что наравне с такими словами, как «генеральша», «повариха» и «ткачиха» могут использоваться «режиссёрша» и «авторша».
Отрицательные эмоции новые слова взывают у 63% респондентов. Некоторые считают, что современные феминитивы звучат пренебрежительно. Также часть опрошенных отметили, что, чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше.
Остальные относятся к новым словам с безразличием, отмечая, что современные феминитивы либо примутся языком, либо окажутся забытыми.
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