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Каждый пятый екатеринбуржец использует в своей речи современные феминитивы

12.54 Воскресенье, 5 февраля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Каждый пятый екатеринбуржец использует современные феминитивы в своей речи – это 22% из всех опрошенных. Такие данные приводят сервис по поиску работы SuperJob. Опрос проводился в период с 2 по 3 февраля 2023 года.

«В устной и письменной речи новые феминитивы используют 22% горожан: наравне с другими существительными – 6%, ещё 16% – исключительно в шутливой или саркастичной манере»,

– подчеркнули специалисты сервиса.


Из опрошенных лишь 5% уверены, что наравне с такими словами, как «генеральша», «повариха» и «ткачиха» могут использоваться «режиссёрша» и «авторша».

Отрицательные эмоции новые слова взывают у 63% респондентов. Некоторые считают, что современные феминитивы звучат пренебрежительно. Также часть опрошенных отметили, что, чем меньше внимания уделяется полу специалиста, тем лучше.

Остальные относятся к новым словам с безразличием, отмечая, что современные феминитивы либо примутся языком, либо окажутся забытыми.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:46 Маломобильный ребёнок пострадал при высадке из трамвая в Екатеринбурге
22:52 Под аккомпанемент Вадима Самойлова ХК «Автомобилист» уступил в Екатеринбурге «Трактору»
21:03 Дело о смертельном ДТП 2-летней давности рассмотрит суд Первоуральска
20:36 Наблюдательного воришку полиция Каменска-Уральского поймала по горячим следам
20:18 В Ельцин Центре начался приём пьес о 90-х годах прошлого века
19:36 Хитрый убийца собутыльника из Кировграда скоро сядет на скамью подсудимых
19:01 В Верхотурье предлагают поставить памятник продавщице семечек
18:26 Птиц Калиновского лесопарка в воскресенье ждёт пиршество
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17:44 СКР проверит жалобы об ужасных условиях в больнице в Екатеринбурге
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