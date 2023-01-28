В Екатеринбурге сотрудники ИК-10 задержали молодого человека при попытке перебросить телефоны





– рассказал Левченко. «Было вынесено 119 решений о приостановке услуг сотовой связи по 1572 абонентским номерам, находившимся в незаконном пользовании спецконтингента»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Екатеринбурге возле исправительной колонии №10 был задержан 22-летний молодой человек, пытавшийся забросить на территорию учреждения свёрток с телефонами.Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, в свёртке находились 3 сотовых телефона и 1 сим-карта. Задержанного передали отделу полиции №12, где на него составили протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ.Всего за 2022 год в регионе задержали 34 гражданина и 10 сотрудников учреждений при попытке передать осуждённым запрещённые предметы. За весь этот период было изъято 967 сотовых телефонов.