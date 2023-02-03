Кубок Гагарина в Екатеринбурге встретили товарищеским матчем сборных УГМК и «Ростелекома»

Фото: пресс-служба УГМК





– подчеркнул Дмитрий Ионин. «Каждое прибытие в регион Кубка КХЛ – это огромное событие: хоккей очень популярен у нас в регионе. Сегодня непрофессиональный, любительский спорт в Свердловской области активно развивается, в этом большую роль играют крупные компании, такие, как «Ростелеком» и УГМК. Множество ребят на местах получили возможность развивать свои спортивные навыки на льду, этот вид спорта становится более доступным. За последние несколько лет юношеский хоккей вышел на совершенно новый уровень»,





– рассказал Иван Пичугин. «Мы с 2015 года являемся партнерами Континентальной хоккейной лиги, и в год 300-летия Екатеринбурга мы решили сделать вот такой подарок его жителям. Кубок уже побывал в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, а после Екатеринбурга отправится в Тюмень»,

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сборные УГМК и «Ростелекома» сошлись в товарищеском матче на Дацюк-арене, встретив главный трофей Континентальной хоккейной лиги в красивой ледовой баталии.Как рассказали в пресс-службе УГМК, кубок «КХЛ», изготовленный из серебра, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравированы Юрий Гагарин в скафандре и летящая комета, а с обратной стороны изображен хоккеист, который, по легенде, является Всеволодом Бобровым. По кругу кубок украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. На днище кубка изображена эмблема «КХЛ».Приветствовать игроков и поболеть за них пришли заместитель Губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин, депутат Законодательного собрания Свердловской области начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов и многочисленные болельщики – коллеги и друзья хоккеистов.Алексей Свалов отметил, что занятия любительским спортом – хоккеем, борьбой, футболом, – не только положительно влияют на здоровье, но и вырабатывают у человека командное чувство, учат распределять роли, сплачивают коллектив, что очень важно, в том числе, и на производстве.Товарищеская игра длилась два, а не три периода, как матч профессионалов. Любительские команды ни в чем не хотели уступать друг другу и сражались, проявляя настоящую спортивную волю к победе. В ходе напряженной борьбы, под громкую поддержку болельщиков со счетом 6:3 победителем оказалась сборная УГМК.По итогам матча лучшим игроком был признан хоккеист команды УГМК Александр Мельников. Металлурги также отметили вклад в победу вратаря Константина Морозова, присвоив ему титул самого ценного игрока по версии команды и вручив символический переходящий приз – каску.Встреча завершилась дружеской фотосессией обеих команд с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги.