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В Екатеринбурге фотоловушки на несанкционированных свалках зафиксировали семь нарушений

16.20 Суббота, 4 февраля 2023
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Семь нарушений зарегистрировали фотоловушки, установленные для борьбы с несанкционированными свалками в уральской столице. Во всех случаях государственный номер транспорта оказался легко читаем.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, «Спецавтобаза» установила четыре камеры ещё в декабре прошлого года. Их поставили в самых проблемных зонах выгрузки мусора в Екатеринбурге. Однако все нарушения были зафиксированы лишь в одном месте.

Отмечается, что при фиксации нарушения специальными техническими средствами постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия нарушителя. Копию этого постановления нарушитель сможет получить по почте или через «Госуслуги».

За мусор, выброшенный из легкового автомобиля, физическому лицу придётся заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, юридическому – от 30 до 50. В случае, если мусор был выброшен из грузовика, физлицу может грозить штраф до 50 тысяч, для юрлица – до 120 тысяч.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:09 В Первоуральске осудили трёх местных жителей за хищение средств с чужих банковских карт
11:03 Крупный пожар произошёл в двухквартирном доме в Талице
10:40 Екатеринбуржцы пожаловались на сильный запах газа на Эльмаше
09:46 Маломобильный ребёнок пострадал при высадке из трамвая в Екатеринбурге
22:52 Под аккомпанемент Вадима Самойлова ХК «Автомобилист» уступил в Екатеринбурге «Трактору»
21:03 Дело о смертельном ДТП 2-летней давности рассмотрит суд Первоуральска
20:36 Наблюдательного воришку полиция Каменска-Уральского поймала по горячим следам
20:18 В Ельцин Центре начался приём пьес о 90-х годах прошлого века
19:36 Хитрый убийца собутыльника из Кировграда скоро сядет на скамью подсудимых
19:01 В Верхотурье предлагают поставить памятник продавщице семечек
18:26 Птиц Калиновского лесопарка в воскресенье ждёт пиршество
17:52 На выходных в Свердловской области похолодает
17:44 СКР проверит жалобы об ужасных условиях в больнице в Екатеринбурге
17:23 Пропавшего в Ревде подростка нашли
16:50 Синоптики предупредили свердловчан о смоге
16:26 Лидером среди выявленных свердловских вредителей растений в январе стала красная померанцевая щитовка
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