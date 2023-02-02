В Екатеринбурге фотоловушки на несанкционированных свалках зафиксировали семь нарушений

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Семь нарушений зарегистрировали фотоловушки, установленные для борьбы с несанкционированными свалками в уральской столице. Во всех случаях государственный номер транспорта оказался легко читаем.Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, «Спецавтобаза» установила четыре камеры ещё в декабре прошлого года. Их поставили в самых проблемных зонах выгрузки мусора в Екатеринбурге. Однако все нарушения были зафиксированы лишь в одном месте.Отмечается, что при фиксации нарушения специальными техническими средствами постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия нарушителя. Копию этого постановления нарушитель сможет получить по почте или через «Госуслуги».За мусор, выброшенный из легкового автомобиля, физическому лицу придётся заплатить от 10 до 15 тысяч рублей, юридическому – от 30 до 50. В случае, если мусор был выброшен из грузовика, физлицу может грозить штраф до 50 тысяч, для юрлица – до 120 тысяч.