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Суд в уральской столице вернул обвинителю дело экс-генерала, обвиняемого в изнасиловании
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вернул обвинителю дело бывшего генерала Рамиля Гилязова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней и склонению её к употреблению наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Причиной для возвращения дела стали нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения.
Рамиля Гилязова задержали ещё в марте 2022 года.
Причиной для возвращения дела стали нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения.
«[Дело] возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение составлено с нарушением»,
– говорится в сообщении суда.
Рамиля Гилязова задержали ещё в марте 2022 года.
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