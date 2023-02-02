Дело о смертельном ДТП 2-летней давности рассмотрит суд Первоуральска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В суде Первоуральска готовятся к рассмотрению дела о ДТП со смертельным исходом. Инцидент произошёл в конце 2019-го года и в нём погиб человек, который сидел в припаркованной машине.Да, дорога настолько опасна и непредсказуема, что погибнуть в ней можно, даже просто сидя в припаркованном автомобиле. Именно такую страшную смерть встретил мужчина, который находился в машине марки «ЗАС Шанс», когда в неё на полной скорости въехала «Лада Гранта». Потерпевшего госпитализировали, и врачи несколько недель бились за его жизнь, но безуспешно — 25-го ноября (то есть, спустя 23 дня с момента происшествия) он скончался на больничной койке.Виновник ДТП, нарушивший правила ПДД (он ехал по городу со скоростью 80 километров в час при разрешённых 60-ти), усугубил свое преступление тем, что постарался поскорее скрыться с места происшествия. Это будет обязательно учтено судьёй и наверняка ужесточит наказание.Прокуратура Свердловской области сообщает, что смертоносной «Ладой» управлял жить Первоуральска, мужчина 1987-го года рождения. Судить его будут по пункту «б» части 4-й 264 статьи Уголовного кодекса («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения»).