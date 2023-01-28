СКР проверит жалобы об ужасных условиях в больнице в Екатеринбурге

«У нее ужасные пролежни и свищ, практически видно кость. Наша мама потихоньку сгнивает в этой больнице! Человек умирает, лежа в палате возле туалетов», – заявляет одна из дочерей пенсионерки Юлия.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Дочь 75-летней пациентки 23-й больницы в Екатеринбурге жалуется на ужасные условия в медицинском учреждении. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на родственников. Следственный комитет проводит проверку.1 января пожилая женщина с болезнью Альцгеймера упала со второго этажа и получила множественные переломы. Ее доставили в больницу №23, где она провела месяц. Родственники уверены, что медики ужасно ухаживают за пациенткой, не кормят ее, не меняют повязки и вообще довели до пролежней.В самой больнице не согласились с обвинениями родственников пациентки и заявили, что женщина получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме и своевременно.Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки по данной информации. Следователи СК будут устанавливать все обстоятельства сложившейся ситуации.