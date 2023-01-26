Лидером среди выявленных свердловских вредителей растений в январе стала красная померанцевая щитовка

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловском референтном центре Россельхознадзора фитосанитары огласили результаты проведенных исследований в сфере карантина растений в январе 2023 года.Всего в первом месяце нового года сотрудники ведомства провели 13 674 исследования продукции растениеводства и пиломатериалов. В результате в 13 случаях были выявлены вредные карантинные организмы.В итоге получился список из пяти выявленных вредителей, на первом месте в нем красная померанцевая щитовка (5 случаев), на втором – тутовая щитовка (3 случая), третью стройку занял черный сосновый усач (2 случая), четвертую – большой черный еловый усач (2 случая), на пятом месте западный цветочный калифорнийский трипс (1 случай).В 2022 году по результатам исследований за 9 месяцев было выявлено 22 вредителя. На первом месте в их списке оказалась золотистая картофельная нематода (65 случаев), на втором – большой черный еловый усач (41 случай), третью стройку занял малый черный еловый усач (36 случаев), четвертое место у калифорнийской щитовки (27 случаев), пятое – у непарного шелкопряда (27 случаев).