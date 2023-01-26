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Фестивальная неделя пройдет в августе в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга с 12 по 19 августа пройдет фестивальная неделя. Мероприятия состоятся сразу на нескольких площадках.
Мэр Алексей Орлов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея уральской столицы и утвердил план праздничных мероприятий. В программу вошли традиционные проекты и те, которые будут представлены впервые.
Во время фестивальной недели пройдут следующие мероприятия:
- ежегодный фестиваль «Атмофест»;
- фестиваль уличных театрализованных представлений «Лица улиц» в парке Маяковского;
- открытие летней парковой эстрады ЦПКиО;
- премьера спектакля «Петр I»;
- презентации коллекций одежды от уральских дизайнеров и дефиле участниц конкурса «Мисс Екатеринбург»;
- закладка капсулы времени в Историческом центре и многое другое.
Полная программа праздничных мероприятий будет опубликована на сайте 300-летия уральской столицы.
Мэр Алексей Орлов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея уральской столицы и утвердил план праздничных мероприятий. В программу вошли традиционные проекты и те, которые будут представлены впервые.
Во время фестивальной недели пройдут следующие мероприятия:
- ежегодный фестиваль «Атмофест»;
- фестиваль уличных театрализованных представлений «Лица улиц» в парке Маяковского;
- открытие летней парковой эстрады ЦПКиО;
- премьера спектакля «Петр I»;
- презентации коллекций одежды от уральских дизайнеров и дефиле участниц конкурса «Мисс Екатеринбург»;
- закладка капсулы времени в Историческом центре и многое другое.
Полная программа праздничных мероприятий будет опубликована на сайте 300-летия уральской столицы.
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