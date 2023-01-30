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Библиотеки Екатеринбурга запустили проект «Острова Крапивина»
Общество
Фото: Муниципальное объедение библиотек Екатеринбурга
Муниципальное объедение библиотек Екатеринбурга запустило проект, который посвящен празднованию 85-летия со дня рождения писателя, поэта, сценариста, журналиста и педагога Владислава Крапивина.
Просветительский проект получил название «Острова Крапивина». Это телеграм-канал, авторы которого предлагают взглянуть на творчество писателя с разных сторон.
В пресс-службе мэрии рассказали, что на площадке известные деятели культуры, писатели, драматурги, художники, актеры и спортсмены прочтут свои любимые фрагменты из книг Владислава Крапивина, а также расскажут, как его творчество повлияло на них.
Подписчиков телеграм-канала будут знакомить с книгами, фильмами, театральными постановками, научными и просветительскими статьями, посвященными Крапивину из коллекций библиотек Екатеринбурга и национальных электронных библиотек и баз данных.
Помимо этого, в отдельной рубрике представители молодого поколения смогут узнать, в какие игры играли их родители и бабушки с дедушками, посмотреть игрушки, фотографии и символы той эпохи.
Также участники проекта будут первыми узнавать об интересных мероприятиях, событиях и конкурсах, которые пройдут в рамках празднования 85-летия со дня рождения писателя.
Просветительский проект получил название «Острова Крапивина». Это телеграм-канал, авторы которого предлагают взглянуть на творчество писателя с разных сторон.
В пресс-службе мэрии рассказали, что на площадке известные деятели культуры, писатели, драматурги, художники, актеры и спортсмены прочтут свои любимые фрагменты из книг Владислава Крапивина, а также расскажут, как его творчество повлияло на них.
Подписчиков телеграм-канала будут знакомить с книгами, фильмами, театральными постановками, научными и просветительскими статьями, посвященными Крапивину из коллекций библиотек Екатеринбурга и национальных электронных библиотек и баз данных.
Помимо этого, в отдельной рубрике представители молодого поколения смогут узнать, в какие игры играли их родители и бабушки с дедушками, посмотреть игрушки, фотографии и символы той эпохи.
Также участники проекта будут первыми узнавать об интересных мероприятиях, событиях и конкурсах, которые пройдут в рамках празднования 85-летия со дня рождения писателя.
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