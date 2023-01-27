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Образовательные проекты УГМК получили новый импульс развития

15.24 Пятница, 3 февраля 2023
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В филиале колледжа имени И.И. Ползунова в Кировграде подведены итоги реализации Соглашения о сотрудничестве между министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией, Кировградским заводом твердых сплавов и Уральским государственным колледжем имени И.И. Ползунова, которое было подписано в 2021 году в рамках проекта государственно-частного партнерства.

В мероприятии приняли участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев, глава Кировградского городского округа Александр Оськин, генеральный директор Кировградского завода твердых сплавов Александр Пельц и директор Уральского государственного колледжа имени Ползунова Андрей Козлов.


Фото: пресс-служба УГМК


Участникам встречи продемонстрировали, как изменилась материально-техническая база филиала колледжа в Кировграде в 2022 году благодаря выделенному сторонами Соглашения финансированию и приобретенному оборудованию. В частности, гостям были представлены новые современные лаборатории по компетенции «Электромонтаж». Комплекс проведенных работ и установленные обучающие стенды соответствуют современным подходам к образовательному процессу и позволяют вести подготовку высококвалифицированных специалистов для всех сфер электроэнергетики. Студенты не только получат теоретические знания, но и освоят их применение на практике благодаря оборудованию данных мастерских.

В планах на 2023 и 2024 годы создание площадок для практической подготовки студентов по компетенциям: промышленная автоматика, металлургия, сварочные технологии, геопространственные технологии, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, обработка листового металла.

– Очень приятно, что наши партнеры, выходя с инициативой, не только думают о подготовке кадров для предприятий, но они думают о будущем детей, школьников. Вкладывая свои финансовые средства, мы вместе – Правительство Свердловской области при поддержке губернатора и наших компаний, сегодня имеем возможность дать уникальные условия для подготовки специалистов на самом современном оборудовании. Я уверен, что выпускники школ, придя сюда, с гордостью могут сказать, что это учебное заведение действительно современное, что сюда надо идти и стремиться. Мы реализуем этот проект с 2019 года и планируем до 2024 года. Подготовка кадров для предприятий в современных условиях и с гарантией трудоустройства – это большого сегодня стоит. Я благодарен нашим коллегам, крупным предприятиям, которые выполняют свои обязательства, создав уникальный учебный центр на базе филиала колледжа Ползунова, – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.



Фото: пресс-служба УГМК


– Мы не просто «делаем будущее» нашему подрастающему поколению, обеспечиваем рабочими местами, но и создаем максимально комфортные условия жизни в муниципалитетах, – отметил директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев. – Все, что вы видите, это, конечно, результат большой работы, но нам всем вместе предстоит реализовать еще долгосрочные планы. Нельзя ограничиваться только развитием материальной базы, надо и дополнительно мотивировать, развивать наших преподавателей. Работы впереди очень много.


Одним из ключевых результатов встречи стало подписание дополнительного соглашения о дальнейшей модернизации образовательного комплекса филиала колледжа. Стороны обсудили также возможность создания условий для участия этого учебного заведения в Федеральном проекте «Профессионалитет», определили приоритетные задачи и план мероприятий на 2023 и 2024 года.


Фото: пресс-служба УГМК


Другим не менее важным мероприятием явилось подписание Соглашения о сотрудничестве между региональным министерством образования и молодежной политики и Уральской горно-металлургической компанией о реализации проекта, направленного на профессиональную ориентацию школьников – «Инженерной школы УГМК».

С момента запуска проекта «Инженерная школы УГМК» в конце 2021 года ее учениками стали более 1550 ребят из 152 школ 22 муниципальных образований Свердловской области. Учащиеся 7-11 классов бесплатно повышают уровень своих знаний и готовятся к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, химии, русскому языку, знакомятся с предприятиями УГМК и востребованными профессиями, участвуют в летних проектных сменах, соревнуются в решении инженерных задач предприятий.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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