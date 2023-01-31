В детском саду в Екатеринбурге работал мужчина, судимый за хранение наркотиков

«В соответствии со ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию», – отмечают в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В одном из детских садов в Кировском районе Екатеринбурга работал сотрудник, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки обнаружилось, что в муниципальном детском саду работает мужчин, который ранее был судим по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств).Прокуратура внесла заведующей детского сада представление об устранении нарушений. В результате работника уволили по соглашению сторон.