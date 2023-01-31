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В Свердловской области назвали самую популярную вакансию 2022 года

11.27 Пятница, 3 февраля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области специалисты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии за 2022 год и выделили из них самые популярные.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе hh.ru, первое место в рейтинге популярности заняла вакансия упаковщика заказов с зарплатой от 40 000 до 70 000 рублей на руки. На эту вакансию откликнулись сразу 7,8 тысячи человек.

Второе место заняла вакансия менеджера на удаленную работу (сообщения в чате и входящие обращения) с зарплатой до 53 700 рублей на руки. На вакансию откликнулись 7,2 тысячи человек. А на третьем месте оказалась вакансия рекламного агента на удаленке, которой заинтересовались 7 тысяч свердловчан. Предлагаемая зарплата – до 100 тысяч рублей на руки.

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата – у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, – но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы, – отмечает руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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