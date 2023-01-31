В Екатеринбурге состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 4 февраля, в Екатеринбурге на стадионе «Юность» пройдут всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».В пресс-службе мэрии сообщили, что состязания пройдут в семи возрастных группах, раздельно для женщин и мужчин:- школьники 1-2 классов;- школьники 3-5 классов;- школьники 6-8 классов;- школьники 9-11 классов;- студенты вузов;- горожане 1997-2004 годов рождения;- горожане 1996 года рождения и старше.Две самые младшие группы будут преодолевать дистанцию 50 метров, а остальные участники – 100 метров. Спортсмены разобьются на команды по районам. Первая гонка стартует в 10.05.Также запланированы забеги для ветеранов спорта. Состязания пройдут в формате встречных эстафет, которые начнутся в 12:35. Церемония награждения победителей состоится в 13:00.