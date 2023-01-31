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В Екатеринбурге состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Завтра, 4 февраля, в Екатеринбурге на стадионе «Юность» пройдут всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В пресс-службе мэрии сообщили, что состязания пройдут в семи возрастных группах, раздельно для женщин и мужчин:
- школьники 1-2 классов;
- школьники 3-5 классов;
- школьники 6-8 классов;
- школьники 9-11 классов;
- студенты вузов;
- горожане 1997-2004 годов рождения;
- горожане 1996 года рождения и старше.
Две самые младшие группы будут преодолевать дистанцию 50 метров, а остальные участники – 100 метров. Спортсмены разобьются на команды по районам. Первая гонка стартует в 10.05.
Также запланированы забеги для ветеранов спорта. Состязания пройдут в формате встречных эстафет, которые начнутся в 12:35. Церемония награждения победителей состоится в 13:00.
В пресс-службе мэрии сообщили, что состязания пройдут в семи возрастных группах, раздельно для женщин и мужчин:
- школьники 1-2 классов;
- школьники 3-5 классов;
- школьники 6-8 классов;
- школьники 9-11 классов;
- студенты вузов;
- горожане 1997-2004 годов рождения;
- горожане 1996 года рождения и старше.
Две самые младшие группы будут преодолевать дистанцию 50 метров, а остальные участники – 100 метров. Спортсмены разобьются на команды по районам. Первая гонка стартует в 10.05.
Также запланированы забеги для ветеранов спорта. Состязания пройдут в формате встречных эстафет, которые начнутся в 12:35. Церемония награждения победителей состоится в 13:00.
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