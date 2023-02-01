Экоактивисты обнаружили нелегальную свалку в Свердловской области



Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

– Со слов сотрудников нелегального полигона, у компании есть договоренность с органами власти на прием строительных отходов на участке. При этом в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится. А помимо мусора со стройки здесь сортируют отходы, извлекают пластик и металл для дальнейшей продажи, – рассказал заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.



Фото: пресс-служба Свердловского отделения РЭО

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества обнаружили нелегальную свалку вблизи поселка Нагорный, входящего в состав городского округа Верхняя Пышма.В пресс-службе Свердловского РЭО «Вечерним ведомостям» рассказали, что на площади пяти гектаров организован прием, складирование и захоронение строительного и бытового мусора. Во время очередного рейда активисты заметили грузовые машины, которые заезжали на полигон с мусором, а выезжали пустыми. На въезде стоит будка охраны. Охранники берут деньги за въезд автомобилей на территорию.Экоактивисты отмечают, что земельный участок, на котором арендатор организовал мусорный полигон, относится к землям сельхозназначения. Ранее участок использовали в качестве карьера, а потом компания взяла его для рекультивации, но вместо этого стала складировать на участке отходы.Активисты направили обращения в надзорные ведомства. Природоохранная прокуратура подтвердила факт скопления мусора на участке. Управление Росреестра по Свердловской области объявило собственнику участка предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства.По данным Свердловского РЭО, для проведения дальнейшей проверки прокуратура направила материалы в региональное управление Россельхознадзора.