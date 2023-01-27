Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь будут ловить пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 3 по 5 февраля автоинспекторы проводят рейд «Стоп-контроль». Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Рейд направлен на пресечение грубых нарушений ПДД. Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, которые лишены водительских прав либо никогда их не получали.Очевидцев пьяного вождения призывают оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.