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Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь будут ловить пьяных водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 3 по 5 февраля автоинспекторы проводят рейд «Стоп-контроль». Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Рейд направлен на пресечение грубых нарушений ПДД. Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, которые лишены водительских прав либо никогда их не получали.
Очевидцев пьяного вождения призывают оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
Рейд направлен на пресечение грубых нарушений ПДД. Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автолюбителей, которые лишены водительских прав либо никогда их не получали.
Очевидцев пьяного вождения призывают оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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