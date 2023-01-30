Уралмашевский танк Т-34 застраховали на крупную сумму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жителям Уралмаша прекрасно известен танк-Т-34, который расположен на входе в лесопарк Победы. Оказывается, эту боевую (но находящуюся на отдыхе) машину застраховали на весьма ощутимую сумму.Застраховать уралмашевский танк решил Музей истории Екатеринбурга. В страховых условиях перечислены хищения, террористические акты и даже акты вандализма (видимо, если какой-нибудь вандал вооружится противотанковой миной). Сумма страховки получилась очень весомой — 28 миллионов рублей. Но и суммы оплаты страховки немалые — 120 тысяч рублей.Застраховать танк понадобилось для того, чтобы выставить его на год возле парка Победы. Ранее его то увозили в более безопасное место на реставрацию и просто на хранение, а то привозили обратно. На протяжении всего 2023-го года и в начале 2024-го он должен занять своё привычное место, пока не закончится срок страхового договора.Любимый уралмашевцами танк в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях. После войны около 2 десятилетий находился в одной из воинских частей, пока в 1967-м году не был передан Свердловскому областному краеведческому музею. К парку на Уралмаше он впервые попал в 1994-м году и долго время стоял там, пока не возникли опасения за его целостность и сохранность.