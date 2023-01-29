Жильцы нескольких домов в Каменске-Уральском боятся на 3 года остаться без горячей воды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе в нескольких домах микрорайона Чкаловский города Каменска-Уральского пропала горячая вода. Жильцы опасаются, что обходится без неё придётся 3 года.Горячую воду в многоквартирных домах Чкаловского отключили целенаправленно вечером 30-го января. Это сделала компания «Теплокомплекс», в обязанности которой входит обслуживание наружных сетей горячего водоснабжения. Причина — начало реконструкции данных систем, и в частности — вводов в жилые дома. Дело, конечно, хорошее, но жильцов домов, оставшихся без «тёпленькой» это, понятно, не обрадовало, а очень даже напрягло. Ведь сроки, выделенные на реконструкцию, — 3 года. Вот теперь жители опасаются, что все эти годы им придётся обходиться только холодной водой.Между тем, руководство компании «Теплокомплекс» заверило, что не позднее субботы, 4-го февраля, подача горячей воды возобновится во все дома, где произошло отключение. Соответствующее предписание компания получила от прокуратуры.