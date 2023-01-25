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В Екатеринбурге уничтожили партию зараженных цветов из Литвы
Общество
Фото: управление Россельхознадзора по Свердловской области
На грузовом терминале екатеринбургского аэропорта «Кольцово» пресекли ввоз зараженных срезов гвоздик и роз. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Цветы прибыли в регион автомобильным транспортом из Литвы. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в срезах гвоздик и роз происхождением Колумбия и Нидерланды обнаружен карантинный вредитель – западный цветочный трипс.
Для предотвращения распространения карантинного вредителя партию цветов в количестве 560 штук уничтожили.
Цветы прибыли в регион автомобильным транспортом из Литвы. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в срезах гвоздик и роз происхождением Колумбия и Нидерланды обнаружен карантинный вредитель – западный цветочный трипс.
Для предотвращения распространения карантинного вредителя партию цветов в количестве 560 штук уничтожили.
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