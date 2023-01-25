В Екатеринбурге уничтожили партию зараженных цветов из Литвы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На грузовом терминале екатеринбургского аэропорта «Кольцово» пресекли ввоз зараженных срезов гвоздик и роз. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.Цветы прибыли в регион автомобильным транспортом из Литвы. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в срезах гвоздик и роз происхождением Колумбия и Нидерланды обнаружен карантинный вредитель – западный цветочный трипс.Для предотвращения распространения карантинного вредителя партию цветов в количестве 560 штук уничтожили.