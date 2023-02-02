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Число площадок для раздельного сбора мусора увеличат в Екатеринбурге

16.55 Четверг, 2 февраля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в этом году планируют увеличить количество контейнерных площадок с раздельным сбором мусора. В итоге в городе буде оборудовано 2 744 зоны с контейнерами или сетками для сортируемых отходов.

«Благодаря этому в раздельный сбор можно будет вовлечь еще более полумиллиона людей. Сейчас из мусора, который выбрасывают в контейнеры для сортируемых отходов, удается отбирать на переработку порядка 6 % вторсырья. Это количество может вырасти, но нужно, чтобы к раздельному сбору присоединялось больше людей. А те, кто не хочет это делать, выбрасывали мусор только в контейнеры для несортируемых отходов», – рассказали специалисты регионального оператора по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза».


В новых районах Екатеринбурга дома проектируют уже с учетом наличия мусорокамер. В Академическом районе в домах с мусорокамерами со временем устанавливают контейнеры для сортируемых и несортируемых отходов.

На данный момент в 15 муниципалитетах восточного округа Свердловской области работает более 2 250 контейнерных площадок с раздельным сбором мусора. Из них 839 площадок находятся в Екатеринбурге.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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