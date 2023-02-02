Возрастное ограничение 18+
Пешеходный мост через реку Исеть построят на Уктусе в Екатеринбурге
Общество
Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»
В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге построят пешеходный мост через реку Исеть. Новый мост появится на улице Водоемной рядом с ЖК «Просторы».
Генеральным подрядчиком при строительстве моста выступит застройщик «Атомстройкомплекс». Работы должны завершить до конца этого года.
Как сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекса», застройщик уже разработал проект моста, получил положительное заключение госэкспертизы и передал документацию в администрацию Екатеринбурга.
Работы по проекту разбиты на три этапа. Контракт предусматривает реализацию первого этапа работ: строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка этой улицы от съезда до нового пешеходного моста и самого моста. Также будут выполнены работы по строительству очистных сооружений и благоустройству территории.
Генеральным подрядчиком при строительстве моста выступит застройщик «Атомстройкомплекс». Работы должны завершить до конца этого года.
Как сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекса», застройщик уже разработал проект моста, получил положительное заключение госэкспертизы и передал документацию в администрацию Екатеринбурга.
Работы по проекту разбиты на три этапа. Контракт предусматривает реализацию первого этапа работ: строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка этой улицы от съезда до нового пешеходного моста и самого моста. Также будут выполнены работы по строительству очистных сооружений и благоустройству территории.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Уктусе в Екатеринбурге сгорел жилой дом
02 февраля 2023
02 февраля 2023
На улице Генеральской в Екатеринбурге запретят парковку
02 февраля 2023
02 февраля 2023
Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов
28 января 2023
28 января 2023