Пешеходный мост через реку Исеть построят на Уктусе в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге построят пешеходный мост через реку Исеть. Новый мост появится на улице Водоемной рядом с ЖК «Просторы».Генеральным подрядчиком при строительстве моста выступит застройщик «Атомстройкомплекс». Работы должны завершить до конца этого года.Как сообщили в пресс-службе «Атомстройкомплекса», застройщик уже разработал проект моста, получил положительное заключение госэкспертизы и передал документацию в администрацию Екатеринбурга.Работы по проекту разбиты на три этапа. Контракт предусматривает реализацию первого этапа работ: строительство съезда с Кольцовского тракта на улицу Водоемную, участка этой улицы от съезда до нового пешеходного моста и самого моста. Также будут выполнены работы по строительству очистных сооружений и благоустройству территории.