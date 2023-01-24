На улице Генеральской в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей на улице Генеральской – от проспекта Ленина до улицы Малышева.Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первом квартале этого года на данном участке появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».Предполагается, что такие меры обеспечат пропускную способность улично-дорожной сети в центре города.