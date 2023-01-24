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На улице Генеральской в Екатеринбурге запретят парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей на улице Генеральской – от проспекта Ленина до улицы Малышева.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первом квартале этого года на данном участке появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Предполагается, что такие меры обеспечат пропускную способность улично-дорожной сети в центре города.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первом квартале этого года на данном участке появятся знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Предполагается, что такие меры обеспечат пропускную способность улично-дорожной сети в центре города.
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