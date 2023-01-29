На переработку в Свердловской области отправили 4 500 новогодних деревьев

«Радует, что люди сознательно идут на правильную утилизацию новогодних деревьев. Елки выбрасывают установленных размеров, без украшений – это значительно облегчает нашу работу и сохраняет коммунальную технику в исправном состоянии. В следующем году будем собирать использованные хвойные снова», – заявил заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области региональный оператор по обращению с ТКО «Спецавтобаза» с 9 по 31 января запустил отдельные машины для сбора живых елей на переработку. С контейнерных площадок и специально организованных пунктов сбора хвойных собрали 4 500 деревьев.Елки вывозили с 700 контейнерных площадок в восточной зоне региона. Сбор хвойных также был организован в восьми отдельных пунктах в Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамильском городском округе.В прошлом году на переработку направили более пяти тысяч хвойных. Живых елей на контейнерных площадках в 2023 году стало меньше. Практически все деревья были выброшены правильно: насчитано только десять случаев, когда люди пытались выбросить живую ель в контейнер для мусора.Собранные деревья измельчили с помощью специальной дробильной установки. Полученную щепе будут использовать для отсыпки откосов на полигоне и в контрольно-дезинфицирующей установке для обработки колес мусоровозов.