Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге открылся подземный переход из метро в торговый центр
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Накануне в Екатеринбурге открыли подземный переход со станции метро «проспект Космонавтов» в ТРЦ «Омега».
В церемонии открытия участвовали мэр Алексей Орлов, депутат Заксобрания Свердловской области и владелец ТРЦ «Омега» Владимир Смирнов и директор Екатеринбургского метрополитена.
Инициатором реализации проекта выступил Владимир Смирнов. На строительство подземного перехода потребовалось шесть месяцев.
Отметим, что это вторая станция метро Екатеринбурга, с которой организовали выход в торговый центр. В 2019 году для строительства входа в ТРЦ «Гринвич» построили не только переход, но и второй наклонный ход со станции «Геологическая».
В церемонии открытия участвовали мэр Алексей Орлов, депутат Заксобрания Свердловской области и владелец ТРЦ «Омега» Владимир Смирнов и директор Екатеринбургского метрополитена.
Инициатором реализации проекта выступил Владимир Смирнов. На строительство подземного перехода потребовалось шесть месяцев.
Отметим, что это вторая станция метро Екатеринбурга, с которой организовали выход в торговый центр. В 2019 году для строительства входа в ТРЦ «Гринвич» построили не только переход, но и второй наклонный ход со станции «Геологическая».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Борису Ельцину
01 февраля 2023
01 февраля 2023
Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов
28 января 2023
28 января 2023