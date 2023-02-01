В Екатеринбурге открылся подземный переход из метро в торговый центр

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге открыли подземный переход со станции метро «проспект Космонавтов» в ТРЦ «Омега».В церемонии открытия участвовали мэр Алексей Орлов, депутат Заксобрания Свердловской области и владелец ТРЦ «Омега» Владимир Смирнов и директор Екатеринбургского метрополитена.Инициатором реализации проекта выступил Владимир Смирнов. На строительство подземного перехода потребовалось шесть месяцев.Отметим, что это вторая станция метро Екатеринбурга, с которой организовали выход в торговый центр. В 2019 году для строительства входа в ТРЦ «Гринвич» построили не только переход, но и второй наклонный ход со станции «Геологическая».