Кролик Вождь предсказал теплую и дождливую весну на Урале

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Кролик Вождь из Екатеринбургского зоопарка предсказал теплую и дождливую весну для уральцев.Вождь обычно участвует в обучающих занятиях с юными посетителями зоопарка, где детей учат бережному отношению к животным. Сегодня кролик выступил в роли синоптика.Кролику было предложено два кусочка морковки: один символизировал теплую весну, а второй – холодную. Во втором этапе определяли солнечная погода будет весной или дождливой. Вождь-метеоролог предсказал, что весной будет тепло, но дождливо.Мероприятие приурочено к Макарьеву дню. Раньше на Руси в этот день по одной из традиций определяли, теплой будет предстоящая весна или холодной.