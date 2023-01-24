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Кролик Вождь предсказал теплую и дождливую весну на Урале
Общество
Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk.com
Кролик Вождь из Екатеринбургского зоопарка предсказал теплую и дождливую весну для уральцев.
Вождь обычно участвует в обучающих занятиях с юными посетителями зоопарка, где детей учат бережному отношению к животным. Сегодня кролик выступил в роли синоптика.
Кролику было предложено два кусочка морковки: один символизировал теплую весну, а второй – холодную. Во втором этапе определяли солнечная погода будет весной или дождливой. Вождь-метеоролог предсказал, что весной будет тепло, но дождливо.
Мероприятие приурочено к Макарьеву дню. Раньше на Руси в этот день по одной из традиций определяли, теплой будет предстоящая весна или холодной.
Вождь обычно участвует в обучающих занятиях с юными посетителями зоопарка, где детей учат бережному отношению к животным. Сегодня кролик выступил в роли синоптика.
Кролику было предложено два кусочка морковки: один символизировал теплую весну, а второй – холодную. Во втором этапе определяли солнечная погода будет весной или дождливой. Вождь-метеоролог предсказал, что весной будет тепло, но дождливо.
Мероприятие приурочено к Макарьеву дню. Раньше на Руси в этот день по одной из традиций определяли, теплой будет предстоящая весна или холодной.
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