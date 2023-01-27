УрФУ планирует открыть филиал в Казахстане

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральский федеральный университет рассматривает открытие представительства, а в перспективе и филиала, на севере Казахстана.В телеграм-канале УрФУ рассказали, что обучение по инженерно-научным направлениям, востребованным в Казахстане, будет проходить под заказ одного из крупнейших российских предприятий – партнера УрФУ в проекте Уральской передовой инженерной школы.О планах на представительство и филиала сегодня ректор УрФУ сообщил послу России в Казахстане Алексею Бородавкину во время встречи в Астане.