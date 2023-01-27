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УрФУ планирует открыть филиал в Казахстане
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Уральский федеральный университет рассматривает открытие представительства, а в перспективе и филиала, на севере Казахстана.
В телеграм-канале УрФУ рассказали, что обучение по инженерно-научным направлениям, востребованным в Казахстане, будет проходить под заказ одного из крупнейших российских предприятий – партнера УрФУ в проекте Уральской передовой инженерной школы.
О планах на представительство и филиала сегодня ректор УрФУ сообщил послу России в Казахстане Алексею Бородавкину во время встречи в Астане.
В телеграм-канале УрФУ рассказали, что обучение по инженерно-научным направлениям, востребованным в Казахстане, будет проходить под заказ одного из крупнейших российских предприятий – партнера УрФУ в проекте Уральской передовой инженерной школы.
О планах на представительство и филиала сегодня ректор УрФУ сообщил послу России в Казахстане Алексею Бородавкину во время встречи в Астане.
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