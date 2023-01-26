В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Борису Ельцину



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге руководители региона и горожане возложили цветы к памятнику Борису Ельцину. Сегодня первому президенту России исполнилось бы 92 года.В церемонии приняли участие депутат Госдумы Павел Крашенинников, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, уполномоченный по правам человека в области Татьяна Мерзлякова, врио губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, зампредседателя областного Заксобрания Виктор Якимов и полпред в УрФО Владимир Якушев.Также отдать дань памяти первому президенту России пришли общественники и волонтеры.