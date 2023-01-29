Уйти в декрет вместо жены согласились бы только 42% мужчин в Екатеринбурге

«Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи»; «Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», – комментируют респонденты.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге не исключают возможности взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены лишь 42% мужчин. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после проведения опроса.По данным SuperJob, 33% мужчин в Екатеринбурге не согласятся уйти в декрет вместо жены, 25% – скорее исключают такую возможность. Данную позицию опрошенные аргументируют финансовыми причинами и традиционным восприятием семейного уклада.Еще 28% опрошенных в случае рождения ребенка однозначно готовы воспользоваться правом уйти в декрет, а 14% – скорее согласились бы на это.По сравнению с 2020 годом, общее число мужчин, которые не против взять на себя обязанности по присмотру за младенцем, выросло на 4 процентных пункта.Каждый шестой работодатель в Екатеринбурге (17%) в опросе сообщил о том, что в течение последнего года доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком.