Стартовал отбор свердловских компаний для участия в выставке «Иннопром» в Ташкенте

«Компании, которые претендуют на бесплатное экспонирование, должны быть зарегистрированы на территории Свердловской области. Вторым важным критерием является их организация умного производства в отраслях: сельскохозяйственное, горнорудное и транспортное машиностроение, судостроение, цифровое производство. Кроме того, компания-заявитель должна экспортировать или быть готова к экспорту своей продукции в следующие страны: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан», – отметила Елена Хлыбова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости