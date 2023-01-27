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Стартовал отбор свердловских компаний для участия в выставке «Иннопром» в Ташкенте
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области стартовал отбор компаний, которые будут представлены на выставке «Иннопром. Центральная Азия». Выставка пройдет 24-26 апреля в Ташкенте.
И.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова рассказала, что есть несколько вариантов бесплатного участия: в качестве делегатов в составе деловой миссии от региона, в роли экспонентов на стенде области и в составе бизнес-миссии.
Планируется отобрать до десяти компания для бесплатного представления на стенде региона. Для участия необходимо подать заявку. Оператор сбора и обработки заявок – Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Выбирать участников будет специальная межведомственная комиссия.
Компании также могут войти в состав делегации области, для этого необходимо заполнить электронную форму заявки. Представители малого и среднего бизнеса для бесплатного участия в бизнес-миссии могут обратиться в Центр поддержки экспорта Свердловской области, написав на электронную yna@sofp.ru.
И.о. министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова рассказала, что есть несколько вариантов бесплатного участия: в качестве делегатов в составе деловой миссии от региона, в роли экспонентов на стенде области и в составе бизнес-миссии.
«Компании, которые претендуют на бесплатное экспонирование, должны быть зарегистрированы на территории Свердловской области. Вторым важным критерием является их организация умного производства в отраслях: сельскохозяйственное, горнорудное и транспортное машиностроение, судостроение, цифровое производство. Кроме того, компания-заявитель должна экспортировать или быть готова к экспорту своей продукции в следующие страны: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан», – отметила Елена Хлыбова.
Планируется отобрать до десяти компания для бесплатного представления на стенде региона. Для участия необходимо подать заявку. Оператор сбора и обработки заявок – Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Выбирать участников будет специальная межведомственная комиссия.
Компании также могут войти в состав делегации области, для этого необходимо заполнить электронную форму заявки. Представители малого и среднего бизнеса для бесплатного участия в бизнес-миссии могут обратиться в Центр поддержки экспорта Свердловской области, написав на электронную yna@sofp.ru.
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