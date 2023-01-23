Возрастное ограничение 18+
Новые автобусы планируют закупить для маршрутов из Сысерти в Екатеринбург
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На маршрутах, связывающих Сысертский городской округ и Екатеринбург, должны появиться автобусы большей вместимости на газомоторном топливе. Об этом заявили в департаменте информполитики Свердловской области.
Чтобы повысить качество обслуживания на маршрутах из Сысерти и Большого Истока в Екатеринбурге, перевозчик планирует приобрести несколько автобусов большого класса с газомоторным двигателем, оборудованных для перевозки маломобильных пассажиров.
Предполагается, что новые автобусы поступят к лету и будут курсировать на маршрутах №160А, №160Б, №161.
Чтобы повысить качество обслуживания на маршрутах из Сысерти и Большого Истока в Екатеринбурге, перевозчик планирует приобрести несколько автобусов большого класса с газомоторным двигателем, оборудованных для перевозки маломобильных пассажиров.
Предполагается, что новые автобусы поступят к лету и будут курсировать на маршрутах №160А, №160Б, №161.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Крупный пожар произошел ночью в Сысерти
26 января 2023
26 января 2023
Врача в Сысерти обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей
25 января 2023
25 января 2023