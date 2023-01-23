Новые автобусы планируют закупить для маршрутов из Сысерти в Екатеринбург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На маршрутах, связывающих Сысертский городской округ и Екатеринбург, должны появиться автобусы большей вместимости на газомоторном топливе. Об этом заявили в департаменте информполитики Свердловской области.Чтобы повысить качество обслуживания на маршрутах из Сысерти и Большого Истока в Екатеринбурге, перевозчик планирует приобрести несколько автобусов большого класса с газомоторным двигателем, оборудованных для перевозки маломобильных пассажиров.Предполагается, что новые автобусы поступят к лету и будут курсировать на маршрутах №160А, №160Б, №161.