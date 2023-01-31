Пожилая женщина попала в больницу Верхней Пышмы после автоаварии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вмешательство врачей понадобилось 85-летней женщине, попавшей в ДТП возле посёлка Крутой, что под Верхней Пышмой. Пострадавшая была пассажиркой перевернувшегося автомобиля.Инцидент произошёл в минувшие выходные, 29-го января. На подъезде к посёлку Крутой автомобиль марки «Рено Аркана» съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Как выяснилось впоследствии, произошло это из-за того, что 51-летний водитель задремал за рулём во время движения. Сам он не пострадал, в отличие от пожилой пассажирки, которую с места происшествия с травмами доставили в Центральную городскую больницу Верхней Пышмы.Судя по сообщению телеграм-канала «Патрульный участок», сон водителя за рулём объясняется его усталостью. По крайней мере, медосвидетельствование не показало следов алкоголя в его организме.