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Пожилая женщина попала в больницу Верхней Пышмы после автоаварии
Общество
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Вмешательство врачей понадобилось 85-летней женщине, попавшей в ДТП возле посёлка Крутой, что под Верхней Пышмой. Пострадавшая была пассажиркой перевернувшегося автомобиля.
Инцидент произошёл в минувшие выходные, 29-го января. На подъезде к посёлку Крутой автомобиль марки «Рено Аркана» съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Как выяснилось впоследствии, произошло это из-за того, что 51-летний водитель задремал за рулём во время движения. Сам он не пострадал, в отличие от пожилой пассажирки, которую с места происшествия с травмами доставили в Центральную городскую больницу Верхней Пышмы.
Судя по сообщению телеграм-канала «Патрульный участок», сон водителя за рулём объясняется его усталостью. По крайней мере, медосвидетельствование не показало следов алкоголя в его организме.
Инцидент произошёл в минувшие выходные, 29-го января. На подъезде к посёлку Крутой автомобиль марки «Рено Аркана» съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. Как выяснилось впоследствии, произошло это из-за того, что 51-летний водитель задремал за рулём во время движения. Сам он не пострадал, в отличие от пожилой пассажирки, которую с места происшествия с травмами доставили в Центральную городскую больницу Верхней Пышмы.
Судя по сообщению телеграм-канала «Патрульный участок», сон водителя за рулём объясняется его усталостью. По крайней мере, медосвидетельствование не показало следов алкоголя в его организме.
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