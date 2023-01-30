Население Свердловской области сокращается

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Миграционная убыль населения в Свердловской области с января по ноябрь 2022 года составила 3600 человек. В 2021 году этот показатель был позитивным и составил 7070 человек. Такие данные привел Свердловскстат.Всего в регион за прошлый год прибыли 86 823 человека, а уехали – 90 423. В 2021 году эти показатели были равны 94 371 и 87 301 соответственно. В результате внутрироссийской миграции количество населения в области снизилось на 2 696 человек.По данным Свердловскстата, с января по ноябрь 2022 года в область из-за рубежа въехали 15 989 человек, в том числе из стран СНГ – 14 912. Уехали из страны 16 983 человека. В результате международной миграции население сократилось на 904 человека.