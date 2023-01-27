Возрастное ограничение 18+
Для детей в Свердловской области увеличат количество мест в кружках и секциях
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области с 1 сентября будет создано 657 новых мест в системе дополнительного образования. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Новые места в системе допобразования создадут в Алапаевске и Алапаевском районе, Байкаловском и Слободо-Туринского районах, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижней Туре, Пышминском городском округе, Березовском, Заречном, Кировграде, Красноуфимске и Кушве.
Так, будет создано еще 75 мест по физкультурно-спортивной программе, 82 новых места – естественно-научной направленности и 60 – туристско-краеведческой. Запланировано открытие 130 мест социально-гуманитарной направленности и 310 мест создадут в рамках художественной программы. В первую очередь новые места допобразования откроют в школьных музеях, спортивных клубах, театрах и медиацентрах.
В 2023 году на создание новых мест допобразования направлено более девяти миллионов рублей.
Новые места в системе допобразования создадут в Алапаевске и Алапаевском районе, Байкаловском и Слободо-Туринского районах, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Нижней Туре, Пышминском городском округе, Березовском, Заречном, Кировграде, Красноуфимске и Кушве.
Так, будет создано еще 75 мест по физкультурно-спортивной программе, 82 новых места – естественно-научной направленности и 60 – туристско-краеведческой. Запланировано открытие 130 мест социально-гуманитарной направленности и 310 мест создадут в рамках художественной программы. В первую очередь новые места допобразования откроют в школьных музеях, спортивных клубах, театрах и медиацентрах.
В 2023 году на создание новых мест допобразования направлено более девяти миллионов рублей.
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