Музей истории Екатеринбурга напоминает, в честь кого названы улицы города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новая выставка в «филиале» Музея истории Екатеринбурга «Л52» напоминает горожанам, чьими фамилиями названы улицы города. Её экспозиция заняла 12 комнат дома №52 по улице Ленина.Среди героев выставки «Свердловск. Именной указатель» — Анна Бычкова, Леонид Вайнер, Яков Свердлов, Эрнст Неизвестный, Борис Ельцин и многие другие исторические личности, оставившие свой след на развитии уральской столицы. Хронологически выставка начинается с 1919-го года, а заканчивается годом 1991-м. То есть, рассматривается советский период жизни уральской столицы. Тот её период, когда она носила имя пламенного революционера. Каждая из дюжины комнат посвящена жизни одного из людей, «подарившего» городу свою фамилию для наименования той или иной улицы. Знакомясь с его биографией, посетитель выставки сам волен решить, насколько достоин был деятель политики или культуры подобной чести.Ознакомиться с экспонатами выставки можно самостоятельно: сопровождающих подписей под ними достаточно, чтобы понять значение того или иного экспоната. Но наиболее информативным посещение кластера «Л52» станет в сопровождении экскурсовода, которые не только поделиться информацией, не разместившейся на табличках, но и ответит на возникшие вопросы посетителей. Ближайшие такие экскурсии по выставке «Свердловск. Именной указатель» пройдут в ближайшие выходные, 4-го и 5-го февраля.