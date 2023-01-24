Более 800 врачей не хватает в больницах Свердловской области

«Мы понимаем, что процесс возмещения кадров в отрасли здравоохранения напряженный. Работаем совместно с регионом. В этом году ждем 200 целевых мест, которые оплатит областной бюджет. На эти целевые места на лечебном и педиатрическом факультете поступят ребята из отдаленных территорий, которые после учебы по программе целевого приема вернутся домой», – отмечает Ольга Ковтун.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В больницах и поликлиниках Свердловской области на данный момент открыта 821 вакансия. Об этом на пресс-конференции сообщила ректор УГМУ Ольга Ковтун.Больше всего в свердловских больницах не хватает анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травматологов-ортопедов. По словам ректора, в прошлом году университет выпустил 766 человек. В этом году планируется выпустить примерно 800 специалистов.На бюджетное обучение в этом году университет планирует принять около 800 человек. Ректор УГМУ также заявила о росте интереса к медицинским специальностям. Так, в 2022 году было подано 16 000 заявлений на поступлении, а в 2021 году – 9000.