Конькобежцы из Екатеринбурга стали чемпионами России

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Воспитанники екатеринбургской спортивной школы «Юность», конькобежцы Екатерина Кошелева и Владимир Семирунний стали чемпионами России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Соревнования по конькобежному спорту прошли в Иркутске. В чемпионате участвовали конькобежцы из 25 регионов РФ, в том числе представители сборной команды России.Владимир Семирунний стал первым екатеринбургским спортсменом, который завоевал титул сильнейшего в стране на дистанции 10 километров. Также он взял серебро в многоборье и две бронзовые медали на дистанции 1,5 и 5 километров.Екатерина Кошелева занимала второе место пять раз. Она стала второй на дистанциях 500 метров, 1,5 и 3 километров, а также 5 километров. В многоборье спортсменка завоевала серебряную медаль.