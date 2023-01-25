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Конькобежцы из Екатеринбурга стали чемпионами России
Общество
Фото предоставлено МБУ СШ «Юность»
Воспитанники екатеринбургской спортивной школы «Юность», конькобежцы Екатерина Кошелева и Владимир Семирунний стали чемпионами России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Соревнования по конькобежному спорту прошли в Иркутске. В чемпионате участвовали конькобежцы из 25 регионов РФ, в том числе представители сборной команды России.
Владимир Семирунний стал первым екатеринбургским спортсменом, который завоевал титул сильнейшего в стране на дистанции 10 километров. Также он взял серебро в многоборье и две бронзовые медали на дистанции 1,5 и 5 километров.
Екатерина Кошелева занимала второе место пять раз. Она стала второй на дистанциях 500 метров, 1,5 и 3 километров, а также 5 километров. В многоборье спортсменка завоевала серебряную медаль.
Соревнования по конькобежному спорту прошли в Иркутске. В чемпионате участвовали конькобежцы из 25 регионов РФ, в том числе представители сборной команды России.
Владимир Семирунний стал первым екатеринбургским спортсменом, который завоевал титул сильнейшего в стране на дистанции 10 километров. Также он взял серебро в многоборье и две бронзовые медали на дистанции 1,5 и 5 километров.
Екатерина Кошелева занимала второе место пять раз. Она стала второй на дистанциях 500 метров, 1,5 и 3 километров, а также 5 километров. В многоборье спортсменка завоевала серебряную медаль.
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