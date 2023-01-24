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На участке трассы Екатеринбург – Курган введут реверсивное движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 февраля на участке трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган (км 106+550, Каменский городской округ) введут реверсивное движение со светофорным регулированием. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в Уралуправтодоре.
На данном участке начнутся работы по ремонту путепровода над железной дорогой. Будут заменены опорные части, отремонтированы железобетонные пролетные строения и опоры, а также заменены элементы мостового полотна и конструкции сопряжения мостового сооружения с насыпями подходов.
Реверсивное движение будут действовать с 1 февраля до 15 октября.
На данном участке начнутся работы по ремонту путепровода над железной дорогой. Будут заменены опорные части, отремонтированы железобетонные пролетные строения и опоры, а также заменены элементы мостового полотна и конструкции сопряжения мостового сооружения с насыпями подходов.
Реверсивное движение будут действовать с 1 февраля до 15 октября.
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